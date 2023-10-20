Apex Desktop

Системы управления (CMS)
Добавлена
2 месяца назад
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Данный внутренний продукт представляет собой комплексную систему, которая включает следующие функции:

  1. Управление складом: Возможность отслеживать поступления и отгрузки товаров, контролировать остатки и планировать закупки.

  2. Покупка товаров: Возможность создавать заказы у поставщиков, отслеживать статусы поставок и контролировать качество товаров.

  3. Учет реализованной и приобретенной продукции: Ведение учета продаж, выручки, затрат на приобретение товаров и других финансовых показателей.

  4. Кадровый менеджмент: Возможность учета сотрудников, их персональных данных, графиков работы, расчета заработной платы и учета рабочего времени.

  5. Управление пиццериями и интеграция всех возможностей добавления, изменения продуктов, включая данные и информацию о клиентах: Специализированные функции для управления пиццериями, включающие создание и изменение меню, управление ингредиентами и контроль процесса приготовления пиццы, а также интеграцию с функциями добавления и изменения продуктов в системе, включая данные о клиентах.

Этот внутренний продукт обеспечивает компанию эффективными инструментами учета, контроля и взаимодействия с бизнесом, позволяя оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность операций.