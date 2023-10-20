Apex Desktop

Учет реализованной и приобретенной продукции: Ведение учета продаж, выручки, затрат на приобретение товаров и других финансовых показателей.

Управление пиццериями и интеграция всех возможностей добавления, изменения продуктов, включая данные и информацию о клиентах: Специализированные функции для управления пиццериями, включающие создание и изменение меню, управление ингредиентами и контроль процесса приготовления пиццы, а также интеграцию с функциями добавления и изменения продуктов в системе, включая данные о клиентах.