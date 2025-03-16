CRM для строительства

Готовая CRM система для строительного бизнеса – Без ежемесячных оплат!

Описание:

Вы владелец строительной компании и хотите повысить контроль над проектами, финансами и клиентами? Я создал мощную CRM-систему, специально разработанную для строительного бизнеса.

Что вы получите:

Управление клиентами, лидами и подрядчиками:

Автоматизация сделок, заявок и задач;

Интеграции с социальными сетями;

Финансовый контроль: счета, платежи, расчеты;

Инструменты для стройки: проекты, сметы, договора;

Удобные календари и почта Gmail в системе;

Управление обьектами;

Удобную шахматку для многоэтажных домов.

Я помогу вам:

Установить на ваш сервер или хостинг.

Подключить и настроить CRM.

Пишите, и я помогу автоматизировать ваш строительный бизнес!