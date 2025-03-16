CRM для строительства

Готовая CRM система для строительного бизнеса – Без ежемесячных оплат!
Описание:
Вы владелец строительной компании и хотите повысить контроль над проектами, финансами и клиентами? Я создал мощную CRM-систему, специально разработанную для строительного бизнеса.
Что вы получите:
Управление клиентами, лидами и подрядчиками:
Автоматизация сделок, заявок и задач;
Интеграции с социальными сетями;
Финансовый контроль: счета, платежи, расчеты;
Инструменты для стройки: проекты, сметы, договора;
Удобные календари и почта Gmail в системе;
Управление обьектами;
Удобную шахматку для многоэтажных домов.
Я помогу вам:
Установить на ваш сервер или хостинг.
Подключить и настроить CRM.
Пишите, и я помогу автоматизировать ваш строительный бизнес!