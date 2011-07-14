Динамический сайт с загрузкой контента через XML

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
237 просмотров
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http://alisa.x10.bz/proj/mnt01/index.html

Сайт с вожможностью редактирования без помощи флеша ТОЛЬКО через текстовый документ XML. Всю программную часть и анимацию для сайта разрабатывала я