Полноценный динамический сайт

http://alisa.x10.bz/proj/jasmine/index.html

В этом сайте через документ XML меняется все полностью от количества страниц до их содержимого.

Добавляется все что необходимо:

- галереи;

- картинки:

- попапы;

- страницы;

- новостные модули;

- текстовые блоки.

У всего вышеперечисленного можно задать размер, координаты и прочие простые свойства