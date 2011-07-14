Полноценный динамический сайт
Веб-программирование
Добавлена185 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://alisa.x10.bz/proj/jasmine/index.html
В этом сайте через документ XML меняется все полностью от количества страниц до их содержимого.
Добавляется все что необходимо:
- галереи;
- картинки:
- попапы;
- страницы;
- новостные модули;
- текстовые блоки.
У всего вышеперечисленного можно задать размер, координаты и прочие простые свойства
Формат файла не определен или не поддерживается!