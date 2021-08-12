Доработка плагина

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ТЗ:
Логика скрипта сортировка, которую он успешно выполняет. Например, у нас есть товар обувь кроссовки: адидас, пума, джордан, найк, реебок. В верхнем блоке прописываем кнопки с названием кроссовок. В нижнем, картинки этих кроссовок разные типы и модели.
В верхнем блоке где расположены кнопки button прописываем атрибуты data-filter а в них вносим фильтры как в цифровом обозначение так можно и текстом.
В нижнем блоке идут колонки с товаром (картинки), им присваиваем нужные нам фильтры через атрибут data-filter.
Когда в верхнем блоке нажата какая-либо кнопка идет проверка и выводится товар у которого такой же фильтр как и у нажатой кнопки.
Если мы нажимаем кнопку с надписью найк где, например, data-filter присвоено значение 1 то выведутся колонки со значением 1, то есть все виды кроссовок найк. А остальные элементы скроются.
Это все отлично работает.
Но, например, нужно вывести кроссовки беговые куда входят найк, адидас и пума мы не сможем так как скрипт работает с одним значением, а не с несколькими. Это и нужно реализовать.
По поводу убрать текст внутри скрипта, имеется ввиду текст который прописывается в коде скрипта (показать, скрыть).
Функционал скрипта должен остаться такой же. То есть кнопка «свернуть» должна показывать также одну строку. Присваиваются значения только в блоках тегов (html). Можно было дописывать кнопки с разными значениями как текстом, так и цифрами.
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