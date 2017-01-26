Доработка WATERHOUSE PHOTOGRAPHY 3000 руб.

PHOTO STUDIO WATERHOUSE PHOTOGRAPHY 3000 руб. , 10 часов

Доработка вывода главной и категорий на сайте. Добавление галереии для каждого ресурса, с возможностью выбора порядка фото, добавление title, alt для каждого изображения. Подключение masonry.desandro.com, fancybox для красивого вывода фото. Также были проведены мелкие правки по верстке и добавление виджетов соц сетей.