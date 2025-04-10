Dubai-real-my.dev.stagingmonster.com

Система предсказания цен на недвижимость по фотографиям с использованием распознавания образов а также по объявлениям на bayut.com.

Я свел воедино разрозненные приложения, написанные на Python на бэкенде и React на фронтенде. Реализовал чат на WebSocket. Части, написанные на React были переписаны на Vue.js и Nuxt.js, также бэк частично был переписан с Python на Laravel 11 частично реализован заново. Загрузка изображений реализована на Minio, AWS, и файловой системе, между которыми можно легко переключаться.