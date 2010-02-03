Flash анимация персонажей

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
138 просмотров
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Для подобных персонажей в движке можно произвольно менять цвета одежды, тела, аксуссуаров.

Т.е. можно на флэш делать полноценных, реалистично анимированных персонажей, затем тюнить их произвольным образом.

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