Flash видеоплеер для Pajasu
Веб-программирование
Добавлена167 просмотров
15 лет назад
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Дизайн — Pajasu.
Плеер резиновый. Двухфункциональный. Если в качестве файла для воспроизведения стоит аудиофайл, то плеер принимает тот же вид, без верхней области под видео, и становится полноценным аудиоплеером.