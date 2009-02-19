Flash видеоплеер для Pajasu

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
167 просмотров
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Дизайн — Pajasu.

Плеер резиновый. Двухфункциональный. Если в качестве файла для воспроизведения стоит аудиофайл, то плеер принимает тот же вид, без верхней области под видео, и становится полноценным аудиоплеером.