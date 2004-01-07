Fullstack Developer

Разработка и поддержка адаптивных веб-приложений с использованием React.js, Vue.js, Node.js и Express
Создание RESTful API и интеграция сторонних сервисов (например, Stripe, Firebase, AWS и др.)
Работа с базами данных MongoDB, PostgreSQL и MySQL для эффективного хранения и обработки данных
Обеспечение кроссбраузерной совместимости и оптимизации производительности на разных устройствах
Взаимодействие с клиентами: сбор требований, предложение решений, своевременная реализация проектов
Реализация аутентификации пользователей, разграничения доступа и соблюдение лучших практик безопасности
Написание чистого и поддерживаемого кода, использование систем контроля версий Git, GitHub/GitLab
Опыт развертывания приложений и настройки CI/CD с помощью Docker, Heroku, Netlify