Функционал страницы сайта интернет магазина мебели "Briation"
Открытие/закрытие бургерного меню каталога сайта.
Открытие/закрытие выпадающего меню для выбора города с возможностью смены варианта по клику на соответствующий пункт.
Отрисовка карточек товаров с помощью JavaScript на основе данных из внешнего файла data.json.
Отображение количества товаров в соответствующей категории рядом с каждым фильтром (чекбоксом) в форме.
Фильтрация товаров на основе выбранных фильтров формы с возможностью сортировки по типу и наличию товара.
Сортировка карточек товаров по трём параметрам: дорогие, дешёвые, популярные.
Добавление/удаление товаров в корзине и отображение содержимого корзины на сайте.
Функционал аккордеона в блоке «Ответы на частые вопросы».
Слайдер в блоке «Товары дня»
Валидация формы в блоке «Обратитесь к нам» с помощью библиотеки Just Validate.
Отправка формы на сервер по адресу.
Работа пагинации на страницы каталога.
Всплывающие подсказки на каждой карточке товара с использованием библиотеки Tippy.js.