Функционал страницы сайта интернет магазина мебели "Briation"

Открытие/закрытие бургерного меню каталога сайта.

Открытие/закрытие выпадающего меню для выбора города с возможностью смены варианта по клику на соответствующий пункт.

Отрисовка карточек товаров с помощью JavaScript на основе данных из внешнего файла data.json.

Отображение количества товаров в соответствующей категории рядом с каждым фильтром (чекбоксом) в форме.

Фильтрация товаров на основе выбранных фильтров формы с возможностью сортировки по типу и наличию товара.

Сортировка карточек товаров по трём параметрам: дорогие, дешёвые, популярные.

Добавление/удаление товаров в корзине и отображение содержимого корзины на сайте.

Функционал аккордеона в блоке «Ответы на частые вопросы».

Слайдер в блоке «Товары дня»

Валидация формы в блоке «Обратитесь к нам» с помощью библиотеки Just Validate.

Отправка формы на сервер по адресу.

Работа пагинации на страницы каталога.