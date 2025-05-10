Функционал страницы сайта интернет магазина мебели "Briation"

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2 дня назад
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  • Открытие/закрытие бургерного меню каталога сайта.

  • Открытие/закрытие выпадающего меню для выбора города с возможностью смены варианта по клику на соответствующий пункт.

  • Отрисовка карточек товаров с помощью JavaScript на основе данных из внешнего файла data.json.

  • Отображение количества товаров в соответствующей категории рядом с каждым фильтром (чекбоксом) в форме.

  • Фильтрация товаров на основе выбранных фильтров формы с возможностью сортировки по типу и наличию товара.

  • Сортировка карточек товаров по трём параметрам: дорогие, дешёвые, популярные.

  • Добавление/удаление товаров в корзине и отображение содержимого корзины на сайте.

  • Функционал аккордеона в блоке «Ответы на частые вопросы».

  • Слайдер в блоке «Товары дня»

  • Валидация формы в блоке «Обратитесь к нам» с помощью библиотеки Just Validate.

  • Отправка формы на сервер по адресу.

  • Работа пагинации на страницы каталога.

  • Всплывающие подсказки на каждой карточке товара с использованием библиотеки Tippy.js.