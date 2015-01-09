Генерация данных по игроку WorldOfTanks

Задача заключалась в том, что бы получать данные из API всем известной игры WorldOfTanks и генерировать уникальную таблицу данных для каждого игрока.

Причем, помимо данных из API, программа каждую ночь выполняет заполнение собственной БД данными, для того что бы была возможность показывать информацию за прошедшие даты. Для этого была использована технология Cron.

По специальным сложным формулам подсчитываются требуемые характеристики игрока и так же выводятся в таблицу. Кроме того, пользователю предоставлялась кнопка, позволяющая сохранить данные за любой конкретный день.

В этом проекте я отвечал исключительно за серверную часть (язык PHP). Ни к дизайну, ни к верстке не касался.