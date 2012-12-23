Игра Висилица

Суть игры в том, чтобы отгадать рандомное слово, которое берется из словарика.

По умолчанию в загаданном слове есть открытые буквы 1/4 (т.е слово из 5 букв -1 открыта, 9 букв -2, 8 букв-2 и т.д).

Есть 2 столбца, куда заносятся набранные буквы: мимо, отгадано.

Ввод букв осуществляется с клавиатуры.

Если такая буква есть, то буква открывается в нужном месте и заносится в поле отгадано.

Если такой буквы нет, то рисуется одна из черточек для повешения. Так же заносится буква в столбец мимо.

Если буква уже есть в имеющихся столбцах, то высветится предупреждение о том, что эта буква уже использовалась, и ошибки за эту букву начислено не будет.

Если игрок проиграл, то слово показывается полностью и предлагается сыграть еще раз.

Если выиграл - поздравление, и также предложение сыграть еще.