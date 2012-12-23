Плагин слайдер фотографий

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http://www.5bm.ru/product/planshet-5_217/
Плагин для скрола картинок. Легко настраиваимый. В плагине 5 настроек:
1 Сколько картинок можно показать без скрола
2 Шаг прокрутки слайдера
3 Показывать 1 фотографию или нет
4 Ширина всех картинок в блоке
5 Стили стрелок
Данных блоков может быть несколько на странице и они не зависимы друг от друга.
К каждый блок можно подстроить по высоте индивидуально – задается специальный id.
Изменить стрелки на свои собственные проще простого, как это сделать написано в документации по скрипту.