Плагин слайдер фотографий

http://www.5bm.ru/product/planshet-5_217/

Плагин для скрола картинок. Легко настраиваимый. В плагине 5 настроек:

1 Сколько картинок можно показать без скрола

2 Шаг прокрутки слайдера

3 Показывать 1 фотографию или нет

4 Ширина всех картинок в блоке

5 Стили стрелок

Данных блоков может быть несколько на странице и они не зависимы друг от друга.

К каждый блок можно подстроить по высоте индивидуально – задается специальный id.

Изменить стрелки на свои собственные проще простого, как это сделать написано в документации по скрипту.