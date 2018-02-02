Информационная площадка otvetof.org часть 1

Вопросы и ответы

Один из интересных проектов разработанных с нуля.

Информационная площадка otvetof.org.

Данный проект интересен тем, что писался в первую очередь с нуля.

Когда проект достался мне, в нем было сверстано всего пару страниц и имелось некое подобие самописной движки. Внутренняя маршрутизация в движке была не доработана, а шаблоны страниц реализованные на Smarty показывал себя не лучшим образом при большом количестве запросов и большом количестве различных блоков на странице.

Сейчас это площадка радует возможностью получить ответ, на интересующий вас вопрос в том числе и вопрос с видео и изображениями или даже написать статью. Дает гибкий функционал для настройки подписок и новостную рассылку по самым актуальным для вас вопросам.