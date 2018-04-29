Интернет-магазин zheleza.net(Хит продаж)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль был разработан под заказ для интернет-магазина zheleza.net
Представляет собой тематическую страницу "Хиты продаж" с отдельным списком товаров на основе общего.
Что позволяет гибко добавлять товары, которые являются "Хитами продаж" интернет-магазина zheleza.net.
Преимущество такого решения заключается в том, что. При отсутствии конкретного критерия, определяющего какой товар для определенной категории является хитом продажи. Быстрее и продуктивнее добавить его в список самостоятельно.