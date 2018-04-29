Интернет-магазин zheleza.net(Хит продаж)

Модуль был разработан под заказ для интернет-магазина zheleza.net

Представляет собой тематическую страницу "Хиты продаж" с отдельным списком товаров на основе общего.

Что позволяет гибко добавлять товары, которые являются "Хитами продаж" интернет-магазина zheleza.net.

Преимущество такого решения заключается в том, что. При отсутствии конкретного критерия, определяющего какой товар для определенной категории является хитом продажи. Быстрее и продуктивнее добавить его в список самостоятельно.