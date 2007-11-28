http://murmanmap.ru

Интерактивная карта г.Мурманска

Кроссбраузерная карта, чем-то напоминающая Google Maps, но ставящая перед собой другие цели: размещение и поиск на карте предприятий города, адресов домов, а также социальной информации связанной с каким-либо местом.

Особенности: удобный поиск (реализован отдельным демоном), клиентская часть только на JavaScript, возможен переход по ссылкам сразу на объект карты.