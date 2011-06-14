Интерактивная система регистрации
Веб-программирование
Добавлена415 просмотров
13 лет назад
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Интерактивная система регистрации для слета руководителей отделений банка. Пользователь показывает в камеру пригласительный, на тачскрине в специальном поле появляется кусочек пазла, который пользователь должен перетащить на соответствующее место на поле.