Интернет магазин Elkorstore

Добавлена
6 лет назад
119 просмотров
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Сайт будут полностью адаптивным под все разрешение экранов ( Компьютеры,Планшеты,телефоны и т.д.)

Хостинг и Домен зарегистрируем только на вас.

Сайт создается:

    • по макету
    • на основе понравившийся вам сайта
    • по уникальному дизайну
Возможности

    • Изменение,добавление, удаление элементов в сайте по вашему желанию
    • Изменение контактных форм ( добавление карты google)
    • Добавление админ панели ( потом сами можете добавит записи картинки текст или редактировать )
    • Продвижение в поисковых систем