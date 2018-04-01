MebliSoft фабрика мягкой мебели

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт будут полностью адаптивным под все разрешение экранов ( Компьютеры,Планшеты,телефоны и т.д.)
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Сайт создается:
- по макету
- на основе понравившийся вам сайта
- по уникальному дизайну
- Изменение,добавление, удаление элементов в сайте по вашему желанию
- Изменение контактных форм ( добавление карты google)
- Добавление админ панели ( потом сами можете добавит записи картинки текст или редактировать )
- Продвижение в поисковых систем