http://www.sparkledesign.com/portfolio/flash/intesa/intesa.html

О проекте: Строительная компания "Интеса" – не новичок на рынке Украины. Опыт и квалификация компании позволяет ей выступать в качестве Генерального подрядчика, выполняя все основные виды строительных работ. В СК "Интеса" входят отдельные подразделения - дизайн-студия "Розовый слон", разрабатывающая интерьер помещений, и "Архитектурное проектирование", занимающееся одноименной деятельностью. В портфолио "Интесы" представлено множество как сданных в эксплуатацию зданий и сооружений, так и тех, работа на которых еще ведется.