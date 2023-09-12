Инвестиционный проект разработанный на фреймворке Laravel. Реализована 5-тиуровневая реферальная система, ежедневное начисление процентов по депозитам, удобные и интуитивно понятные административные части пользователя и администратора проекта. Подключены платежные системы криптовалют и электронных кошельков. Разработан парсер курсов валют в режиме реального времени.