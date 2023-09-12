Бот-парсер для анализа ставок на спортивные события
Веб-программирование
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3 месяца назад
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Приложение на входе принимает эксель файл с данными о виде спорта, дате, лиге, встречающихся команд, типе ставки и возможном исходе. После анализа возвращает результат по ставке - сыграла она либо проиграла, с возможностью последующего экспорта в ексель формат.
Для реализации использован стек: PHP фреймворк Codeigniter, MySql, REST API, PHPQuery.