Бот-парсер для анализа ставок на спортивные события

Приложение на входе принимает эксель файл с данными о виде спорта, дате, лиге, встречающихся команд, типе ставки и возможном исходе. После анализа возвращает результат по ставке - сыграла она либо проиграла, с возможностью последующего экспорта в ексель формат.

Для реализации использован стек: PHP фреймворк Codeigniter, MySql, REST API, PHPQuery.