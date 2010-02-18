http://mir-saratov.ru

Собственно на базе CMS Joomla и VOC

был сделан полноценный городской портал

из новых фишек что были мной написаны

1 Графический ник везде

2 Пополнение счета в чате через смс

3 Обьявление в смс строку

4 Многофункциональный бот в чате

5 Полностью переделанный форум fireboard )

и многое другое)