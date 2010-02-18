Joomla и VOC
Веб-программирование
Добавлена131 просмотр
14 лет назад
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Собственно на базе CMS Joomla и VOC
был сделан полноценный городской портал
из новых фишек что были мной написаны
1 Графический ник везде
2 Пополнение счета в чате через смс
3 Обьявление в смс строку
4 Многофункциональный бот в чате
5 Полностью переделанный форум fireboard )
и многое другое)