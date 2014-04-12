JS-trip, GoogleMapsv3, animation, markers

Добавлена
10 лет назад
136 просмотров
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Использованы JS, jQuery, Google Maps V3.

Проделанная работа:

  • Стилизация карты и маркеров;
  • Возможность задавать самостоятельно пункты отправления-прибытия;
  • Анимирование маркера из точки до точки;
  • Прорисовка линии "полёта";
  • Использование геолокационного API;
  • Масштабирование в пределах маркеров.