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JS-trip, GoogleMapsv3, animation, markers
Веб-программирование
Добавлена
10 лет назад
136 просмотров
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фриланс
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Использованы JS, jQuery, Google Maps V3.
Проделанная работа:
Стилизация карты и маркеров;
Возможность задавать самостоятельно пункты отправления-прибытия;
Анимирование маркера из точки до точки;
Прорисовка линии "полёта";
Использование геолокационного API;
Масштабирование в пределах маркеров.
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186 КБ
1464x746
184 КБ
Илья
lijan
Был
6 лет назад
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