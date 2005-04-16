Проєкт є веб-сайтом для транспортної компанії KMS, яка надає послуги з перевезень. Платформа містить функції для зручного бронювання квитків, відстеження рейсів, а також каталог автомобілів для вибору транспортного засобу.

Основні можливості:

- Продаж квитків: Користувачі можуть придбати квитки на рейси з можливістю вибору маршруту, дати та часу.

- Бронювання: Система бронювання для зручного резервування місць на транспорті.

- Відстеження рейсів: Можливість відстежувати в режимі реального часу статус рейсу, час прибуття та інші деталі.

- Каталог транспортних засобів: Перелік доступних транспортних засобів з характеристиками, які дозволяють вибрати найкращий варіант для вашої подорожі.

Технології:

- Фронтенд: React для створення інтерфейсу, що дозволяє легко взаємодіяти з сайтом.

- Backend: laravel для обробки замовлень, бронювання та відстеження рейсів.

- База даних: PostgreSQL для зберігання інформації про рейси, автомобілі, бронювання та користувачів.

- Інтеграція з API: Інтеграція з API для відстеження рейсів у реальному часі та іншими зовнішніми сервісами.

Цей сайт дозволяє користувачам зручно купувати квитки, бронювати місця, відстежувати рейси та обирати транспортні засоби для подорожей, створюючи інтерактивний та зручний досвід.