Landing Page

MAXMASTER.TOPСервисный центр ремонта iPhone/iPad, Москва. Разработка и отрисовка единой стилистика бренда MaxMaster встиле pop-art (логотип, визитки, листовки, прайс лист). Разработан одностраничный продающий сайт.Разработка и ведение рекламной компаниии в социальный сетях (Instagram + Facebook).Сайт: www.maxmaster.top Инстаграм: maxmaster.top