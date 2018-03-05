Многостраничный сайт Wordpress

SUGARTIME.VIPСеть салонов красоты, Москва. Разработка единой бренд стилистики (логотип, фирменный стиль, визитки). Разработка многостраничного сайта. Подключение CRM. Разработка стилистики и продвижение страницы инстаграм. Разработка и проведение рекламных акций с участием блогеров. Комплексное ведение проекта

Сайт: www.sugartime.vip