FASIVERY.CHОнлайн портал заказа еды из ресторанов, Швейцария- Разработка единой стилистики бренда Fasivery (логотип,фирменный стиль, дизайн десктоп и мобильной версии сайта, наклейки, стикеры, одежда для персонала)- Разработка многофункционального портала- Интеграция систем доставки, оплаты и информирования клиентов- Разработка панелей менеджера ресторана и администратора сервисаСайт: www.fasivery.ch