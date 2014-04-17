Медицинские калькуляторы

Добавлена
10 лет назад
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Набор медицинских калькуляторов находится на сайте lymphoma.ru (доступны только авторизованным пользователям).

В основе калькуляторов лежат шкалы и формулы, предоставленные компетентными врачами. 

Реализован общий интерфейс, используется единый ajax-движок для всех калькуляторов.

Поля, формулы расчетов и пояснения задаются как отдельные классы, что позволяет быстро реализовать поддержку дополнительных шкал. 