Медицинские калькуляторы

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Набор медицинских калькуляторов находится на сайте lymphoma.ru (доступны только авторизованным пользователям).
В основе калькуляторов лежат шкалы и формулы, предоставленные компетентными врачами.
Реализован общий интерфейс, используется единый ajax-движок для всех калькуляторов.
Поля, формулы расчетов и пояснения задаются как отдельные классы, что позволяет быстро реализовать поддержку дополнительных шкал.