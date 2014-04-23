Модуль показа начала и закрытия торгов Форекс
Добавлена174 просмотра
10 лет назад
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Данный модуль показывает точное время до начала и закрытия торгов на любом континенте, также отображает в реальном времени открытые и закрытые торговые зоны. Написан для Joomla. Также модуль проводит автоматический пересчет временных зон и вы всегда знаете ваше время(начала и окончания) торгов.