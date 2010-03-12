Модуль управления бегущей строкой
Веб-программирование
Добавлена231 просмотр
14 лет назад
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Задача: Создать модуль, реализующий возможность управления содержимым бегущей строки на главной странице сайта http://www.organic-beauty.ru/
Реализация: модуль разработан средствами языка PHP
Бюджет: $100