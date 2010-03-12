Модуль управления бегущей строкой

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
231 просмотр
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http://www.organic-beauty.ru/

Задача: Создать модуль, реализующий возможность управления содержимым бегущей строки на главной странице сайта http://www.organic-beauty.ru/

Реализация: модуль разработан средствами языка PHP

Бюджет: $100