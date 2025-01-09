Дизайн, Вёрстка системы "Недвижимость - рынок"

1 Определение желаемой концепции:

- заказчик указал что внешний вид должен быть смещен в сторону минимализма в соответствии с концепцией существующий продуктов компании.

- с учетом разработки приборной панели по работе с рынком Недвижимости с понятной логистикой, направлений сделок, и системой интуитивного ориентирования в использовании инструментов подбора объектов, основанной на геометрических и цветовых обозначениях.



2 Предоставление разработанной концепции дизайна с учётом пожеланий заказчика. Доработка схем геометрий и цветовых обозначений спроса и предложения.



3 Вёрстка страниц на чистом коде html css javascript



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