Обратная форма с отправкой картинок
Веб-программирование
Добавлена274 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Часть работы для общего дела: платные объявления для газеты через интернет. Делал выбор типа и отправку заполненных данных с картинкой на емейл.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2793633