Расшифровка пакетов игрового клиента
Веб-программирование
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12 лет назад
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Для создания интернет магазина игровой валюты, которую в России нельзя купить из за буржуазных причин игры, работодателю потребовался алгоритм общения exe игры на основе Adobe AIR для последующей эмуляции перевода игровых денег с одного счета на другой. Предоставил результат в виде php функции.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2674647