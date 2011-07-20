Доработка skidok.com.ua

Целью тз было исправить ошибку вывода остаточного времени (php+javascript) и сделать для новых клиентов денежный бонус.

Движок самописный и сделан на php и zend.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2663883