Создание класса позиций сайта в поиске
Веб-программирование
Добавлена255 просмотров
12 лет назад
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Переделывал скрипты по seo анализатору позиций различных поисковиков (гугл,яндекс,рамблер...) в единый api с более удобным вводом и выводом информации. Подгонка работы под мобильную программу.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2699283