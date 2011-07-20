Создание класса позиций сайта в поиске

Переделывал скрипты по seo анализатору позиций различных поисковиков (гугл,яндекс,рамблер...) в единый api с более удобным вводом и выводом информации. Подгонка работы под мобильную программу.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2699283