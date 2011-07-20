Удаление фрейма с food.zp.ua
Тестирование сайтов
Добавлена208 просмотров
12 лет назад
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Сайт был заражен iframe'ом. Для удаления вируса был написан скрипт, который вычистил все заражения.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2664632