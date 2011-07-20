Обработка текста, из списка строк в одну

Список файлов:

e:\001\wat-vawxex-01a-hi_A1A1A1_.mp3

e:\001\wat-vawxex-01b-hi.mp3

e:\001\wat-vawxex-01c-hi.mp3

e:\002\zubawr-gege-6a-hi_A1A1A1_.mp3

e:\002\zubawr-gege-6b-hi.mp3

...

Нужно было преобразовать в такой вид:

progress.exe e:\001\wat-vawxex-01a-hi_A1A1A1_.mp3 /f e:\001\wat-vawxex-01b-hi.mp3 /f e:\001\wat-vawxex-01c-hi.mp3

Т.е файлы из одной директории расположить в одной строке, в порядке верхний файл первый, ниже второй и т.д., между файлами разделитель " /f ". Файлов в директории может быть от 2 до 7.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2747007