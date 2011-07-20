Взаимоисключениие функции в гр. сайтов

На разных сайтах есть функции, которые когда нибудь достигают одинакового результата. Нужен был модуль который выключал функции на остальных сайтах при достижении результата на любом одном сайте.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2779023