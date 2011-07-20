Взаимоисключениие функции в гр. сайтов
Веб-программирование
Добавлена215 просмотров
12 лет назад
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На разных сайтах есть функции, которые когда нибудь достигают одинакового результата. Нужен был модуль который выключал функции на остальных сайтах при достижении результата на любом одном сайте.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2779023