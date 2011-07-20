Поиск текста по сайтам и их уровням

Разработан бот, который ищет текст (или тексты) по шаблону на указанных сайтах и их внутренних страницах (если указать). В комплекте бот с ручным запуском, страница с выводом информации, управление ссылками, текстом и кол-вом внутренних страниц. Бот независим от браузера, после ручного старта бот продолжает работать даже если вкладка или браузер закрыли. Ручной режим из за того, что запуск нужен после настройки и нет необходимости его добавлять в крон. Бот быстро загружает и работает.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2702213