Новый api чекера БанкКарт
Веб-программирование
Добавлена250 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта надо было внедрить замену старому api – чекер банковских карт, не прибегая к глобальным изменениям. Что и сделал, переделав главный класс. В связи с тем, что новый api имел в отличии от старого свой алгоритм общения с сайтом сверки карт, то была еще и подгонка общения под старый шаблон.
2м заданием переделать поиск по базе, с селекта переработать в инпут со вводом множественных данных.
3м заданием было ввести новые типы карт и поиск по ним, на основе класса.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2667324