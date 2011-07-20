Новый api чекера БанкКарт

Для сайта надо было внедрить замену старому api – чекер банковских карт, не прибегая к глобальным изменениям. Что и сделал, переделав главный класс. В связи с тем, что новый api имел в отличии от старого свой алгоритм общения с сайтом сверки карт, то была еще и подгонка общения под старый шаблон.

2м заданием переделать поиск по базе, с селекта переработать в инпут со вводом множественных данных.

3м заданием было ввести новые типы карт и поиск по ним, на основе класса.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2667324