Генератор сателитов на cms zebrum

http://max-z.ru

Скрипт предоставляет возможность собирать сателиты на кмс zebrum, статьи для которой берутся из базы (туда попадают от парсера). Функциональность позволяет выбирать площадки с которых парсится, меню сайта и присвоение ему категорий (парсер указывает категории разделов) с определенным кол-вом. Так же имеется возможность указать с какой уникальностью использовать, сколько вбить сразу, а сколько выводить потом каждый день.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2719513