Хак Jooml'ы "быстрая покупка"

http://kaluga-podarki.ru

Заданием было сделать на joomla пред-авторизацию (которая перед оформлением заказа) составляющую не как обычно: авторизацию, регистрацию, без регистрации.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2678004