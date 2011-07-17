Хак Jooml'ы "быстрая покупка"
Веб-программирование
Добавлена259 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заданием было сделать на joomla пред-авторизацию (которая перед оформлением заказа) составляющую не как обычно: авторизацию, регистрацию, без регистрации.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2678004