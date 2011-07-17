Поиск к soap и вывод результата по алгоритму

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
273 просмотра
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Заданием было сделать api взаимодействия с сервисом на soap сервере 1.1. Дополнительно необходимо было сделать скелет поиска с определенными переменными используя сделанный api. Вывод результата содержит в себе несколько алгоритмов: показать так, рассчитать то.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2686802