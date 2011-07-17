Скрипт для ротации случайных данных
Веб-программирование
Добавлена245 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В определенном месте сайта скрипт показывает строку, которая берется из списка строк ( все строки в текстовом файле ) случайным образом.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2740996