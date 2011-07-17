Скрипт для ротации случайных данных

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В определенном месте сайта скрипт показывает строку, которая берется из списка строк ( все строки в текстовом файле ) случайным образом.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2740996