Обзор ноутбуков (альфа версия)

http://www.notebookreview.ru/

Портал посвящённый техническим обзорам, описаниям, новостным объявлениям, статистическому анализу в области электронной бытовой и профессиональной техники.

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Проект разработан на фреймворке CodeIgniter.

Проект интегрирован с Web Bulletin со встраевоемой фото галереей (PhotoPost Pro/vBGallery Photo Gallery)

Создание тем в конференции происходит автоматически, при создании нового обзора.

Первое сообщение темы содержит полную копию самого теста.