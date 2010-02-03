Обзор ноутбуков (альфа версия)
Веб-программирование
Добавлена151 просмотр
14 лет назад
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Портал посвящённый техническим обзорам, описаниям, новостным объявлениям, статистическому анализу в области электронной бытовой и профессиональной техники.
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Проект разработан на фреймворке CodeIgniter.
Проект интегрирован с Web Bulletin со встраевоемой фото галереей (PhotoPost Pro/vBGallery Photo Gallery)
Создание тем в конференции происходит автоматически, при создании нового обзора.
Первое сообщение темы содержит полную копию самого теста.