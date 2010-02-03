Обзор ноутбуков (альфа версия)

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
151 просмотр
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http://www.notebookreview.ru/

Портал посвящённый техническим обзорам, описаниям, новостным объявлениям, статистическому анализу в области электронной бытовой и профессиональной техники.

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Проект разработан на фреймворке CodeIgniter.

Проект интегрирован с Web Bulletin со встраевоемой фото галереей (PhotoPost Pro/vBGallery Photo Gallery)

Создание тем в конференции происходит автоматически, при создании нового обзора.

Первое сообщение темы содержит полную копию самого теста.