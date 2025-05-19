Разработали онлайн-каталог автомобилей с системой фильтрации для удобного подбора.
Решение автоматизирует ключевые этапы поиска и сравнения автомобилей из различных категорий.
Платформа обеспечивает быстрый доступ к актуальным предложениям, удобные фильтры и возможность сохранять интересующие автомобили.
Ключевые функции
Выбор автомобилей по разным категориям
Расширенные фильтры: марка, модель, год, цена, пробег и др.
Возможность добавления автомобилей в закладки
Подробные карточки авто с фото, описанием и характеристиками
Результаты
Упрощение процесса подбора автомобиля по заданным параметрам
Сокращение времени на поиск подходящих вариантов
Повышение удобства за счёт функции закладок и фильтрации