Онлайн-каталог автомобилей

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день назад
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Разработали онлайн-каталог автомобилей с системой фильтрации для удобного подбора.

Решение автоматизирует ключевые этапы поиска и сравнения автомобилей из различных категорий.

Платформа обеспечивает быстрый доступ к актуальным предложениям, удобные фильтры и возможность сохранять интересующие автомобили.

Ключевые функции

  • Выбор автомобилей по разным категориям

  • Расширенные фильтры: марка, модель, год, цена, пробег и др.

  • Возможность добавления автомобилей в закладки

  • Подробные карточки авто с фото, описанием и характеристиками

Результаты

  • Упрощение процесса подбора автомобиля по заданным параметрам

  • Сокращение времени на поиск подходящих вариантов

  • Повышение удобства за счёт функции закладок и фильтрации