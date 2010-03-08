Открытка "с 8 марта"

http://www.faktura.ua/press/news.php?ID=2313&namefrom=%CC%F3%E6%F7%E8%ED%FB%20Weblancer.net.&namefor=%CC%E8%EB%FB%E5%20%E6%E5%ED%F9%E8%ED%FB

Анимация предоставленных заказчиком ключевых кадров, вставка звука и скриптов.

Передача параметров в ролик (FlashVars) и из ролика в PHP скрипт.