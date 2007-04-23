Papfzo

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Одностраничный, сайт-визитка для логистическая компания специализированная на доставке, перевозке или же установке деталей, частей машины ??⚙️

Был разработан на: PHP, CSS, HTML

Ссылка? (https://hojiakbar07.github.io/Papfzo/)