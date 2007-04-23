Papfzo
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одностраничный, сайт-визитка для логистическая компания специализированная на доставке, перевозке или же установке деталей, частей машины ??⚙️
Был разработан на: PHP, CSS, HTML
Ссылка? (https://hojiakbar07.github.io/Papfzo/)